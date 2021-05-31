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Rektör Demir, öğrencileri Ankara-Bursa-Çanakkale gezisine uğurladı - Son Dakika

Rektör Demir, öğrencileri Ankara-Bursa-Çanakkale gezisine uğurladı

31.05.2021 08:31
Rektör Demir, öğrencileri Ankara-Bursa-Çanakkale gezisine uğurladı, System.String[]

Mezun durumdaki başarılı öğrencilerimize ufuk kazandırmak ve tarih bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen Ankara-Bursa-Çanakkale gezisine katılan 32 öğrenci Rektör Prof. Dr. İdris Demir tarafından uğurlandı.

Uğurlama törenine Rektör Demir'in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akbaş da katıldı.

Batman Üniversitesi olarak Öğrenci Daire ?Başkanlığından alınan bilgiler çerçevesinde seçilen başarılı öğrencileri Ankara, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa gezisine uğurladıklarını belirten Rektör Demir, "Mezun durumunda olan öğrencilerimize tarih bilinci kazandırmak için bu organizasyonu yaptık. Ankara'da Anıtkabir, 15 Temmuz Şehitler Abidesi, Gölbaşı'nda 15 Temmuz'da bombalanan Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkentlerinden Bursa'yı ve ardından Çanakkale şehitliğini ziyaret edecekler. Öğrencilerimiz buraları ziyaret edip, gezip gördükleri yerleri, döndüklerinde burada arkadaşları ve yakınları ile paylaşacak, onlarında bilgilenmelerini sağlayacaklar. İnşallah öğrencilerimizin, döndüklerinde daha verimli çalışacaklarına inancımız tamdır. Önümüzdeki zaman diliminde özellikle pandemi sürecinin bitmesiyle başka öğrencilerimizi de bu şekilde gezilere göndermeyi panlamaktayız." dedi.

Rektör Demir, öğrencileri Ankara-Bursa-Çanakkale gezisine uğurladı

Çanakkale, Rektör, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Rektör Demir, öğrencileri Ankara-Bursa-Çanakkale gezisine uğurladı - Son Dakika


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