Rektör Demir , Yurt Dışında Burslu Eğitim olanakları konulu seminer verdi - Son Dakika

Kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri geliştirerek öğrencilerinin ve şehrinin faydasına çalışmalar yürütmeye özen gösteren Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023 Batman Yönetici Akademisi kapsamında "Yurt Dışında Burslu Eğitim Olanakları" konulu seminer verdi.

Rektör Demir: "Bu İmkânlardan Batmanlı Bir Öğrencimiz Bile Faydalansa Kendimizi Mutlu ve Başarılı Sayacağız"

2021-2022 Eğitim-Öğretim Döneminin başarılı geçmesi temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesi olarak böyle bir çalışma yapmalarının nedenini açıklayarak "Bu imkânlardan Batmanlı bir öğrencinin bile faydalanması halinde kendimizi mutlu ve başarılı sayacağız" dedi. Yurt dışında eğitimi çok önemsediklerini anlatan Rektör Demir, yurt dışında eğitim imkânlarının herkes için aynı seviyede olmadığını belirtti. Böyle bir durumda ise yurt dışındaki burslu eğitim olanaklarının ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. İdris Demir konuşmasına şu şekilde devam etti: "Çok sayıda yurt dışında eğitim bursu var. Ben de bu burslara müracaat ederek yurt dışında yüksek lisans eğitim bursu aldım. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırma bursları da var. Bunların yanı sıra Mili Eğitim Bakanlığı personeline yönelik burslar da mevcut. Bu çok geniş bir yelpaze. Bu bursların Batmanlı gençler için yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bu bir şiar."

Rektör Demir: "Öğrencilerimizin Uluslararası Eğitim Alması Ülkemize Önemli Katkılar Sunacaktır"

Öğrencilerimizin girişimci bir anlayışla uluslararası eğitim almalarının, ülkemizin uluslararası etkileşim kapasitesine, bilimsel, ekonomik, bölgesel ve global kalkınma konularında nitelikli iş birliklerinin artmasına imkan sağlayacağını anlatan Prof. Dr. İdris Demir sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Teknolojik imkânlar, ülkelerarası kolay ulaşım, büyüyen ve globalleşen ekonomi öğrencilerin farklı ülkelerde eğitim alma imkân ve ihtiyacını artırmıştır. Bu kapsamda, uluslararası geçerliliğe sahip diploma kazanma, prestijli üniversitelerde eğitim ve araştırma olanaklarından faydalanma, farklı diller öğrenme, yeni kültürler tanıma, iş birlikleri kurma ve geliştirme fırsatları söz konusudur. Dünya çapında yüksek kaliteli eğitim veren çoğu ülke akademik başarıya sahip genç yetenekleri ülkelerine çekmek için burslarla öğrencileri desteklerken üniversitelerde yabancı öğrenci sayısını artırmaya yönelik lisans ve lisansüstü derecelerde finansal yardımlar sunmaktadır."

Rektör Demir: "Ülkemizden ve Dünyadan Önemli İsimler Bu Burslardan Faydalanmıştır"

Yurt dışı eğitim bursu bulmadaki anahtar adımlar hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Demir, bu adımları araştırma yapmak, erken başvuruda bulunmak, başvuru kriterlerini öğrenmek ve başvuru kalitesini yükseltmek olarak sıraladı. Öne çıkan burs programları hakkında katılımcıları bilgilendiren Prof. Dr. İdris Demir konuşmasını şu şekilde devam ettirdi: "Bahsettiğimiz burs programları Jean Monnet Burs Programı, Yabancı Hükümet Burs Programları, Erasmus Değişim Programı, Fulbright Burs Programı, Chevening Burs Programı, TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Eğitimi Bursları, Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) Bursları, Alman Akademik Değişim Servisi Bursları (Daad), Fransa ve Ortak Doktora Bursları, Kanada'da Burs Olanakları, Çin Hükümeti Bursları, Güney Kore Devlet Bursları ve Japonya Hükümeti (Monbukagakusho: MEXT) Araştırma Bursu'dur. Her bir programın kendine özgü başvuru şartları bulunmaktadır. Bu burslarla eğitimlerini tamamlayan ve aralarında ülkemizden önemli isimlerin de yer aldığı mezunlar bulunmaktadır."

Yurt dışında eğitim bursları hakkında detaylı açıklamalarda bulunan Rektör Demir, başvuru şartlarına ve bursların içeriklerine ilişkin bilgiler aktardı. Uluslararası öğrenciler ve araştırmacılar için özellikle lisans, lisansüstü, meslek yüksekokulu ve kariyer ortası araştırma kategorilerinde pek çok ülkede çok çeşitli burs olanaklarının bulunduğunu anlatan Prof. Dr. İdris Demir, ortaokul ve liseler gibi üniversite öncesi öğretim kademelerinden itibaren öğrencilerin bu imkânlardan haberdar edilmesi, özellikle okul rehberlik servislerinin kariyer danışmanlığı yapabilecek donanıma erişmeleri, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve velilerin bu anlamda bilgilendirilmelerinin ülkemizde uluslararası eğitim alan öğrenci sayısında ve niteliğinde bir gelişme sağlayabileceğini kaydetti.

Prof. Dr. İdris Demir, seminer sonunda katılımcıların sorularını cevapladı.?