Son Dakika Haberleri: Rektör Demirdağ, Teknofest'e katılacak İHA takımlarını ziyaret etti
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Rektör Demirdağ, Teknofest'e katılacak İHA takımlarını ziyaret etti

10 saat önce

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Teknofest 2019'da yer alacak İnsansız Hava Araçları üzerine çalışan öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Demirdağ, Teknofest'e katılacak İHA takımlarını ziyaret etti, System.String[]

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Teknofest 2019'da yer alacak İnsansız Hava Araçları üzerine çalışan öğrencilerle bir araya geldi.


Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Teknoloji Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan UVCSAT Model Uydu, Astav Savaşan İHA ile Mühendisin-i Asuman İHA takımlarını Teknokent'teki çalışma ofislerinde ziyaret etti. Teknofest 2019'da yer alacak takımlarda yer alan öğrencilerle görüşen Demirdağ, yarışmalar öncesi öğrencilere moral vermek istediklerini aktardı.


Fırat Üniversitesi'ni önemli yarışmalarda temsil edecek olan İHA takımları ve danışman hocaları Doç. Dr. İlyas Somunkıran ile Prof. Dr. Abdulkadir Şengür'e başarı da dileyen Rektör Demirdağ'a, Yardımcıları Prof. Dr. Halil Hasar, Prof. Dr. Mehmet Cebeci ile Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Demirel eşlik etti. - ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi, Kutbeddin Demirdağ, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:00 Kaynak: İHA
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