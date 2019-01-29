Rektör Demirdağ, Tweet Atan Öğrenciyle Yemek Yedi
9 dakika önce
Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, üniversite evinde çıkan yemeklerle ilgili olarak sosyal medya hesabından tweet atan öğrenciyle yemek yedi.
Fırat Üniversitesi
(FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ
, üniversite evinde çıkan yemeklerle ilgili olarak sosyal medya hesabından tweet atan öğrenciyle yemek yedi.
FÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Talha Ataşcı, dün twitter hesabından üniversite evinde çıkan yemeklerle ilgili olumsuz bir tweet attı. Sosyal medyadaki paylaşımdan haberi olan FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise bu duruma kayıtsız kalmadı. Öğrenci Ataşçı'yı davet eden Rektör Demirdağ, üniversite evine yemeğe götürdü. Ataşçı'da, öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilenen Rektör Demirdağ'a teşekkür etti.
Rektör Demirdağ ise, öğrencilerin istek ve önerilerini yönetim olarak dikkate aldıklarını ifade etti. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:27 Kaynak: İHA
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