Rektör Dinçer: "Atatürk, gençlere hep güvendi, çok değer verdi" - Son Dakika

Yaşar Üniversitesinde, ölümünün 82'inci yılında Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreni düzenlendi. Atatürk'ün saygı ve özlemle anıldığı törende konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cemal Dinçer, "Atatürk; gençlere çok değer veren bir liderdir. Gençlere hep güvenmiş, onları ülkenin aydınlık geleceği olarak görmüştür" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden 82 yıl geçti. Yaşar Üniversitesi'ndeki anma töreni de, Selçuk Yaşar Kampüsündeki Atatürk büstüne çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin ikinci kısmı ise korona virüsü pandemisi kapsamında alınan önlemler çerçevesinde Yaşar Üniversitesi Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirildi. 30 Ekim Cuma günü İzmir ve çevresinde yaşanan deprem için geçmiş olsun dileğiyle sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Dinçer, "Hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Maalesef mezunlarımızdan kayıplarımız var, ayrıca ebeveynlerini yitiren öğrencilerimiz mevcut, bu nedenle de oldukça üzgünüz. Temennim bu denli büyük bir afetin bir daha yaşanmaması" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

"Gençlere çok değer veren büyük lider"

Prof. Dr. M. Cemali Dinçer, "Birçok devlet adamının geçmişten günümüze kadar örnek lider olarak tanımladığı yüce Atatürk, kısa sayılabilecek bir yaşam süresi içerisinde, bitmiş bir devleti yeniden yapılandırarak, ardı ardına gelen köklü reformlar ile 'En büyük emanetim' diye belirttiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bizlere armağan etmiştir. Atatürk; gençlere çok değer veren bir liderdir. Gençlere hep güvenmiş, onları ülkenin aydınlık geleceği olarak görmüştür. 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek biz eğitimcilere emanet ettiği gençleri en iyi şekilde yetiştirme yolunda üstün gayret içinde bulunan bu öğretim yuvasında bulunmaktan gurur duyuyorum. Cumhuriyetimizin 97. yılını doldurduğu bu günlerde, el ele birlik içinde yürümeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Yaşar Üniversitesi Ailesi olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılmayacağımızı bir kez daha vurguluyor, onun yüce anısı önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer'in açılış konuşmasının ardından, Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Arıkan Açar, "Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası ve 21. yüzyılda liderlik ve yönetişim" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirası gelecek nesillere de taşıyabilmek için, sahip olduğu ufku ve ortaya koyduğu ilkeleri günümüz şartları içerisinde hayata geçirmemiz gerektiğini vurgulayan Açar, "Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'ne liderlik yaptığı dönem, dünyada tarihsel olarak 'iki savaş arası dönem' olarak tanımlanan zamana tekabül etmektedir. Bu dönem Birinci Dünya Savaşı sonrasında ülkeler arası doğrudan silahlı çatışmaların sınırlandığı bir dönem olarak görünse de uluslararası düzenin kurulması ve işletilmesinde zorlanıldığı, siyasi istikrarsızlıkların dünya üzerinde yaygınlaştığı, demokratik uygulamaların ve rejimlerin pekişemedikleri, ekonomik çalkantıların etkilerinin küresel boyuta ulaştığı ve dönemin başlarında küresel etkileri olan İspanyol Gribi pandemisinin yaşandığı bir süreç olarak anılmaktadır" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, sadece kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşlarının değil, savaş meydanlarında ve müzakere masalarında karşılaştığı yabancı asker ve devlet adamlarının da hayran olduğu ve takdir ettiği bir lider olduğunu belirten Açar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk'ün liderlik özelliklerini bilen ve tarihsel tecrübelerini miras olarak alan Türkiye'nin, küresel sorunların üstesinden gelinmesinde bu yaklaşımları hayata geçirmesi, önemli bir uluslararası aktör ve paydaş olduğunu daha net ortaya koyması açısından önemlidir. Bu bağlamda, Atatürk'ü her zamankinden daha çok anmaya, anlamaya ve ortaya koyduğu ufkundan faydalanıp çalışmak şüphesizdir ki ülkemizi ve bizleri daha ileriye götürecektir. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anarken öğrencilerimizin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak için üniversitemizde durmaksızın çalıştığımızı sizlerle paylaşmak isterim. O'nun liderliği yolumuzu sonsuza dek aydınlatmaya devam edecektir."

Öğrenci Konseyi Başkanı Türkiz Ateşsaçan ise Atatürk'ün, ulusumuzun başöğretmeni olduğunu vurgulayarak, "Atatürk'ü anlamak, onun çizdiği çağdaşlık yolunda ilerlemek bizlere düşen en büyük görevdir. Ulu Önder Atatürk'ün fikirlerini, ilke ve inkılaplarını kendimize yol haritası olarak kabul etmek ve bu doğrultuda çalışmak, ona karşı duyduğumuz saygının ve sevginin en büyük göstergesi olacaktır. Türk gençliği, Atatürk'ü sadece 10 Kasımlarda değil her an anlıyor ve kalbinde yaşatıyor" dedi. - İZMİR