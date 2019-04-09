Son Dakika Haberleri: Rektör Doğan'dan Demirbaş'a Ziyaret

Rektör Doğan'dan Demirbaş'a Ziyaret

39 dakika önce

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, Çubuk Belediye Başkanı seçilen Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Rektör Doğan'dan Demirbaş'a Ziyaret, System.String[]
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, Çubuk Belediye Başkanı seçilen Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Prof. Dr. Metin Doğan ve beraberindekiler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çubuk Belediye Başkanı seçilen Demirbaş'a makamında ziyarette bulundu.

Doğan, yeni görevinde başarılar dilediği Demirbaş'a Çubuk'ta güzel hizmetlere imza atması temennisinde bulundu.

Demirbaş da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, ilçe için AYBÜ ile çalışacaklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:16 Kaynak: AA
Baki Demirbaş, Metin Doğan, Çubuk, Güncel
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