Rektör Döğeroğlu İslam Bilim Atıf Merkezi toplantısına katıldı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, İran'ın Şiraz kentinde gerçekleştirilen İslam Dünyası Bilim Atıf Merkezinin ilk Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, İran'ın Şiraz kentinde gerçekleştirilen İslam Dünyası Bilim Atıf Merkezinin ilk Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.



İslam Dünyası Bilim Atıf Merkezinin ilk Yönetim Kurulu Toplantısı Malezya, Nijerya ve Pakistan'dan İslam Dünyası Atıf Merkezi Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla İslam Dünyası Bilim Atıf Merkezi Başkanı Dr. Muhammed Cevad Dehghani'nin başkanlığında 11 Haziran'da İran'ın Şiraz kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya ülkemizi temsilen İslam Dünyası Bilim Atıf Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olan rektörümüz Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu katıldı. ISC ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Döğeroğlu, 2008 yılında kurulan İslam Dünyası Bilim Atıf Merkezi'nin (ISC), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) ile sıkı işbirliği ve iletişimi olan bir kuruluş olduğunu, 2018 yılında yenilenme ve yeniden yapılanma faaliyetleri içine girdiğini ifade etti. ISC'nin, asıl işlevinin İslam ülkelerinde bilim ve teknolojinin niteliğinin ve niceliğinin arttırılması, akran öğrenmesine ilişkin ortamın oluşturulması, niteliği yüksek araştırmaların ve dergilerin sayısının arttırılması olduğunu sözlerine ekledi. İslam ülkeleri arasında bilim alanında işbirlikleri, bilimsel araştırmaların nitelik ve niceliğinin arttırılmasına ilişkin çalışmalar, ISESCO üyesi ülkelerde araştırma, bilim ve teknolojinin ilerletilmesi konusunda ISC'nin katkı sunmaya yönelik hedefleri bulunduğunu belirtti.



Bilimsel ve akademik alanda işbirliği, ortak normlar oluşturulması gibi konuların ele alındığı toplantı öncesinde, yönetim kurulu üyeleri, İran'ın 1946 yılında kurulmuş en eski tıp okulu olan Şiraz Tıp Bilimleri Akademisi'ne ve Şiraz Teknoloji Üniversitesine de ziyaret gerçekleştirdiler. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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