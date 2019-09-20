Son Dakika Haberleri: Rektör Durmuş, Beştepe'deki yükseköğretim akademik yılı açılış törenine katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Rektör Durmuş, Beştepe'deki yükseköğretim akademik yılı açılış törenine katıldı

1 saat önce

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 yükseköğretim akademik yılı açılış törenine katıldı.

Rektör Durmuş, Beştepe'deki yükseköğretim akademik yılı açılış törenine katıldı, System.String[]

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 yükseköğretim akademik yılı açılış törenine katıldı.


2019-2020 yükseköğretim akademik yılı açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Akademik yılı açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının yanı sıra Bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, bütün üniversite rektörleri ile üniversiteleri temsilen akademisyen ve öğrenciler olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi katıldı.


Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç birer konuşma gerçekleştirdi.


Ödül törenin ardından farklı üniversiteleri temsilen törene katılan öğrenciler tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiçek takdim edildi. - BATMAN

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Beştepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek
Ciciş Esra Ersoy, Instagram hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" anketinde Erdoğan ipi göğüsledi Öldürülen minik Leyla'nın baba zanlıdan şikayetçi olmayınca devreye Haluk Levent girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:37:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Durmuş, Beştepe'deki yükseköğretim akademik yılı açılış törenine katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]