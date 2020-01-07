Rektör Durmuş fen lisesi öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Durmuş fen lisesi öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

Rektör Durmuş fen lisesi öğrencileriyle buluştu

6 saat önce

BATMAN (İHA) – Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, fen lisesi öğrencilerine yönelik Türkiye'nin enerjisi konulu konferans verdi.

Rektör Durmuş fen lisesi öğrencileriyle buluştu, System.String[]

BATMAN (İHA) – Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, fen lisesi öğrencilerine yönelik Türkiye'nin enerjisi konulu konferans verdi.


Batman Fen Lisesi'nde düzenlenen konferansa Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Burada konuşan Prof. Dr. Durmuş, öğrencilere kendi hayatından ve yetişme şartlarından örnekler verdi. Rektör Durmuş, "Bizim zamanımızda sizin sahip olduğunuz imkanlara sahip değildik. Şimdi sizlere imreniyorum, çok büyük imkanlar içerisindesiniz, çok güzel okullarda okuyorsunuz. Sizleri gördüğüm zaman geleceğimizin çok emin ellerde olduğunu düşünüyorum. İmkanlarınız çok fazla. Okulunuzu gezdim. Okulunuz 37 dönümlük arazide, siz üniversite ayarında bir okulda okuyorsunuz. Bizim 7 bin öğrencinin okuduğu Batı Raman Kampüsümüz 38 dönümlük arazide. Bunun kıymetini bilmeniz lazım. Bilgisayar imkanları çok ilerledi, kitap sıkıntınız yok. Artık size de sadece çalışmak ve başarılı olmak kalıyor. Çalışmadan hiç kimse başarılı olamaz" dedi.


Yaklaşık iki saat süren konferansın soru ve cevapların ardından sona erdi. - BATMAN

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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