Rektör Durmuş, Katar Ankara Büyükelçisi El-Şafi'yi Ziyaret Etti
1 saat önce
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek El-Şafi'yi iş adamı Ferhat Nasıroğlu ile birlikte makamında ziyaret etti.
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek El-Şafi'yi iş adamı Ferhat Nasıroğlu ile birlikte makamında ziyaret etti.
İyi dilek ve temennilerin dile getirildiği ziyarette Rektör Durmuş, Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek El-Şafi ile Batman Üniversitesi ve Katar Üniversiteleriyle yapılabilecek işbirlikleri hakkında görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek El-Şafi, eğitim alanında Batman Üniversitesi ile işbirliğinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:22 Kaynak: İHA
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