Son Dakika Haberleri: Rektör Durmuş, Katar Ankara Büyükelçisi El-Şafi'yi Ziyaret Etti

Rektör Durmuş, Katar Ankara Büyükelçisi El-Şafi'yi Ziyaret Etti

1 saat önce

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek El-Şafi'yi iş adamı Ferhat Nasıroğlu ile birlikte makamında ziyaret etti.

Rektör Durmuş, Katar Ankara Büyükelçisi El-Şafi'yi Ziyaret Etti, System.String[]
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek El-Şafi'yi iş adamı Ferhat Nasıroğlu ile birlikte makamında ziyaret etti.

İyi dilek ve temennilerin dile getirildiği ziyarette Rektör Durmuş, Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek El-Şafi ile Batman Üniversitesi ve Katar Üniversiteleriyle yapılabilecek işbirlikleri hakkında görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek El-Şafi, eğitim alanında Batman Üniversitesi ile işbirliğinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:22 Kaynak: İHA

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