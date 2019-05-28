Son Dakika Haberleri: Batman Üniversitesi Rektörü'nden Afrikalı öğrencilere sahur ziyareti
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Batman Üniversitesi Rektörü'nden Afrikalı öğrencilere sahur ziyareti

52 dakika önce

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, üniversitelerinde öğrenim görmekte olan Afrikalı öğrencilerle sahur yaptı. Rektör Durmuş'u karşılarında gören Çad ve Sudanlı öğrenciler büyük şaşkınlık yaşadı.

Batman Üniversitesi Rektörü'nden Afrikalı öğrencilere sahur ziyareti, System.String[]

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş, üniversitelerinde öğrenim görmekte olan Çad ve Sudanlı öğrencilerin kaldığı eve gece vakti ziyaret gerçekleştirdi. Rektör Durmuş'u karşılarında gören Afrikalı öğrenciler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Öğrencilerle sohbet edip, sahur yapan Rektör Durmuş, Afrikalı öğrencilerin Osmanlının emaneti olduğunu söyledi. Rektör Durmuş, öğrencilerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Bu gece çat kapı yaparak misafir öğrencilerimizin sofrasına konuk olduk. Osmanlı'nın bize emanet ettiği kardeşlerimizin sofrasında aşlarını paylaştık. En güzel sahurlardan birini yaşadım. Çünkü insan kardeşleriyle mutludur" dedi.

Bu öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gönül elçileri olacağını belirten Rektör Durmuş, en güzel şekilde ülkelerinde Türkiye'yi tanıtacaklarını dile getirdi. Rektör Durmuş, Batman Üniversitesi'nde 60'a yakın ülkeden 125 misafir öğrencinin öğrenim gördüğünü kaydederek, bu öğrencilerimizin çoğunluğu Mısır, Suriye, Çad, Sudan ile Orta Doğu ülkelerinden gelenler oluşturuyor" diye konuştu.

"ÜLKEMİZDE ÖĞRENCİLER REKTÖRLERİ SENEDE BİR ANCAK GÖRÜR"

Rektörü kapıda görünce büyük şaşkınlık yaşadığını dile getiren Çadlı öğrenci Muhammed Elemin Abdullah, rektörün kendilerini sahurda ziyaret etmesinden duyduğunu sevinci dile getirdi. Rektör Durmuş'a sürpriz ziyaretinden dolayı teşekkür eden Abdullah, "Rektörümüzün evimize gelmesi bizleri çok sevindirdi. Ülkemizde öğrenciler rektörleri senede bir ancak görürüz. Ama burada rektörümüzle aynı masada oturup, dertleştik" şeklinde konuştu.

Sudanlı Hasan İdris Hasan da, sahurda sofralarındaki yemeği rektörle paylaşmaktan duyduğu memnuniyet duyduğunu söyledi.

Çadlı öğrenci Ebubekir Ahmad Tahir ise "Ziyareti için kendisine teşekkür ediyoruz. Samimiyetiyle, güzel davranışıyla bizleri çok mutlu etti" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:32 Kaynak: İHA
Aydın, Batman Üniversitesi, Rektör, Güncel
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