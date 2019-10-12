Son Dakika Haberleri: Rektör Durmuş'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Rektör Durmuş'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Rektör Durmuş'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş Barış Pınar Harekatı'na destek mesajı yayınladı.

Rektör Durmuş'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş Barış Pınar Harekatı'na destek mesajı yayınladı.


Durmuş, güvenlik kuvvetlerine muvafakiyetler diledi. Durmuş, "Ülkenin varlığı ve birliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başlatılan, mazlum Suriye halkına huzur içinde yaşayabileceği güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla icra edilen ve asla herhangi bir etnik ve dini grubu hedef almayan bilakis oradaki Kürt, Türkmen, Arap ve mazlumların güvenliğini sağlamayı amaçlayan Barış Pınarı Harekatı'nınbaşarısı için milletçe dua ediyoruz. Aleyhindeki tüm tezvirata rağmen haklılığı tartışılmaz bu mücadelede Allah milletimizi muvaffak, ordumuzu muzaffer eylesin" dedi. - BATMAN

Barış Pınarı Harekatı, Batman Üniversitesi, Rektör, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:05 Kaynak: İHA
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