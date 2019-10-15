Son Dakika Haberleri: Rektör Durmuş'tan dünya üniversitelerine dört dilde 'Barış Pınarı' mesajı
Son Dakika Güncel Rektör Durmuş'tan dünya üniversitelerine dört dilde 'Barış Pınarı' mesajı

Rektör Durmuş'tan dünya üniversitelerine dört dilde 'Barış Pınarı' mesajı

1 saat önce

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, dünyada ilk bine giren üniversitelerin rektörlerine, dört dilde hazırlanan Barış Pınarı Harekatı mesajı gönderdi.

Rektör Durmuş'tan dünya üniversitelerine dört dilde 'Barış Pınarı' mesajı, System.String[]

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, dünyada ilk bine giren üniversitelerin rektörlerine, dört dilde hazırlanan Barış Pınarı Harekatı mesajı gönderdi.


Batman Üniversitesi Rektörü Durmuş, dört dilde hazırlanan Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajını dünya üniversitelerinin rektörlerine göndererek harekat hakkında bilgilendirme yaptıklarını ve oluşturulan yanlış algının önüne geçmek istediklerini söyledi. Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça dillerinde hazırlanan destek mesajını dünya üniversiteler sıralamasında ilk bine giren üniversitelerin rektörlerine gönderdiklerini kaydeden Rektör Durmuş, Barış Pınarı Harekatı'nın anlam ve önemini anlattı. Rektör Durmuş mesajında, icra edilmekte olan harekatın herhangi bir etnik ve dini grubu hedef almadığını, Türkmen, Kürt, Arap ve mazlum insanların güvenliğini sağlamayı amaçladığını kaydetti. Rektör Durmuş, harekatın başarısı için milletçe dua ettiklerini dile getirerek, "Barış Pınarı Harekatı'nın aleyhindeki tüm tezvirata rağmen haklılığı tartışılmaz bu mücadelede Allah milletimizi muvaffak, ordumuzu muzaffer eylesin" dedi. - BATMAN

Barış Pınarı Harekatı, Batman Üniversitesi, Rektör, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
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