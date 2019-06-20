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Rektör Ekrem Savaş aday öğretmenlerle buluştu

1 saat önce

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, aday öğretmenlerle bir araya geldi.

Rektör Ekrem Savaş aday öğretmenlerle buluştu, System.String[]
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, aday öğretmenlerle bir araya geldi.
Uşak Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Mustafa Kemal Paşa Amfisi'nde aday öğretmenlere yönelik program düzenlendi.
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Savaş, etkinlikte, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin önemine değindi.
Üniversitedeki akademik çalışmalarından bahseden Savaş, "Öğrenme hayatın her anında devam ediyor. Mesleğinizi sürdürürken kendinizi geliştirmeye devam etmelisiniz. Bu süreçte yüksek lisans ve doktora sizlerin gelişimi için çok önemli." dedi.
Yeni nesilleri öğretmenlerin yetiştireceğini belirten Savaş, Türkiye'nin stratejik konumu nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadığını ancak herkesin üzerine düşeni yapmasıyla bunların atlatılacağını dile getirdi.
Türkiye'nin birlik ve beraberliğini koruması gerektiğine işaret eden Savaş, "Başkalarının oyununa gelmeyeceğiz. Eğitim verdiğimiz gençlerimizi bu doğrultuda yetiştirmek ve hedefi olan bireyler haline getirmek zorundayız. Çok çalışmak ve daha güçlü bireyler yetiştirmek hedefimiz olmalı." diye konuştu.
Prof. Dr. Savaş, programın sonunda aday öğretmenlerin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:34 Kaynak: AA
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