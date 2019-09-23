Son Dakika Haberleri: Rektör Elmacı: "Bütün kurumlarla iş birliğini önemsiyoruz"
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Rektör Elmacı: "Bütün kurumlarla iş birliğini önemsiyoruz"

1 saat önce

Amasya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Korkut Şahin, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'yı makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Rektör Elmacı:

Amasya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Korkut Şahin, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'yı makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, üniversite olarak tüm kurumlarla iş birliklerini önemsediklerini belirterek, Amasya Güzel Sanatlar Lisesi ile de her türlü ortak çalışmaya ve desteğe açık olduklarını kaydetti.


Amasya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Korkut Şahin, ziyaret anısına Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı'ya bir de hediye takdim etti. - AMASYA

Amasya Üniversitesi, Korkut, Rektör, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:18 Kaynak: İHA
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