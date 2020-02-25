Rektör Elmacı'dan Kasapoğlu'na semaver - Son Dakika

Rektör Elmacı'dan Kasapoğlu'na semaver
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Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na semaver hediye etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na semaver hediye etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen 'Gençlik Buluşması'nda öğrencilerle bir araya geldi. Buluşmadan sonra Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Bakan Kasapoğlu'na Amasya semaveri takdim etti. Bakan da hediyeden dolayı Rektör Elmacı'ya teşekkür etti. - AMASYA
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