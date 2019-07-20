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Rektör Elmacı: "Kıbrıs Barış harekatı şanlı bir zaferdir"

13 dakika önce

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü kutlayarak, "Kıbrıs Barış Harekatı şanlı bir zaferdir" dedi.

Rektör Elmacı:
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü kutlayarak, "Kıbrıs Barış Harekatı şanlı bir zaferdir" dedi.

Kıbrıs Türk halkını zulüm ve vahşetten kurtaran 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Prof. Dr. Elmacı, "Türkiye; uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmiştir. 1974 Barış Harekatı Kıbrıslı soydaşlarımıza barış ve huzur getiren şanlı bir zaferdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı bir kez daha içtenlikle kutlar, Kıbrıs Türk halkı için canlarını veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu. - AMASYA
Amasya Üniversitesi, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:07 Kaynak: İHA
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