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Rektör Elmacı'ya ziyaret

1 saat önce

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'yı ziyaret etti.

Rektör Elmacı'ya ziyaret, System.String[]

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'yı ziyaret etti.

Karademir, ziyarette yaptığı konuşmada, bir Amasyalı olarak Amasya Üniversitesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

Üniversitenin gerek akademik gerek altyapı imkanlarını her geçen gün geliştirerek nitelikli bilim insan yetiştiren bir bilim yuvasına dönüştüğünü gözlemlediğini anlatan Karademir, "Elde edilen başarılardan dolayı Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı nezdinde tüm üniversite çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

Elmacı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki üniversitenin akademik, fiziki ve bilimsel gelişimi hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını, ilerleyen dönemde iş birliği yapacaklarını kaydetti.

Arif Karademir, Amasya, Rektör, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:54 Kaynak: AA
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