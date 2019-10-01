Rektör Elmacı'ya ziyaret

Türkiye Beyazay Derneği Amasya Şube Başkanı Doç. Dr. Ünal Kurt ve yönetim kurulu üyeleri, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'yı ziyaret etti.

Kurt ve beraberindekileri makamında kabul eden Elmacı, Beyazay Derneğinin çalışmalarını yakından takip ettiğini, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için verilen mücadeleyi takdir ettiğini söyledi.

Amasya Üniversitesinde fiziki şartların engelliler düşünülerek inşa edildiğini anlatan Elmacı, "Dezavantajlı kişiler toplumumuzun en hassas ve en özel parçasını oluşturuyor. Üniversitemiz yerleşkesi, dezavantajlı öğrencilerimizin ve personelimizin rahatlıkla kullanabilecekleri şekilde düzenlendi. Üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz akademik ve akademik olmayan tüm etkinliklere dezavantajlı kişileri de katma gayreti içerisindeyiz. Gerek sosyal gerek iş, özellikle de eğitim yaşamlarında çeşitli güçlüklerle karşılaşan engellilerin farkında olmamız, onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kurt da ilgisinden dolayı Rektör Elmacı'ya teşekkür ederek, engellileri ilgilendiren faaliyetlerde üniversite ile iş birliği içinde olacaklarını kaydetti.