Rektör Elmastaş, Kaymakam Erdemir ve Başkan Geylani'yi ziyaret etti - Son Dakika

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ve Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'yi ziyaret etti.

İlk olarak makamında Geylani'yi ziyaret eden Elmastaş, bir süre görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Geylani'ye teşekkür etti.

Elmastaş daha sonra Kaymakam Erdemir'i ziyaret ederek, Tatvan Meslek Yüksekokulu'nun projeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Erdemir, üniversitenin ilçe ile ilgili projelerin gerçekleştirilmesinde gerekli katkıyı sunacaklarını ifade etti.