Rektör Erdal'a ziyaretler sürüyor - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Eskişehir Mahmudiye İmam Hatip Lisesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Başkanlığı, Mahmudiyeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAHYA) ve Azerbaycan İş Adamları Derneği yetkilileri, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

Rektörlük binasında gerçekleşen görüşmelerde ilk olarak TÜMSİAD Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz ve beraberindeki heyet, Rektör Erdal'ı ziyaret etti. Rektör Erdal, üniversite olarak ülkenin kalkınması noktasında tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliklerini geliştirmek istediklerini ifade etti.

TÜGVA Kütahya İl Başkanı Orhan Yener Kaytancı ve Bilal Cicavoğlu da Rektör Erdal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gençlerin bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak projelerin çok önemli olduğunu belirten Rektör Erdal ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eskişehir Mahmudiye İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Tekeci ve beraberindeki heyet ise ziyarette Rektör Erdal'a görevinde başarılar diledi.

Azerbaycan İş Adamları Derneği Başkanı Cemal Yangın ve Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları Koordinatörü Azer Hatemov de Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti. Görüşmede kısa bir konuşma yapan Rektör Erdal, üniversite olarak kardeş ülke Azerbaycan ile var olan iş birliklerinin bundan sonra da artarak devam edeceğini belirterek, Yangın ve Hatemov'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Son olarak MAHYA Başkanı Güner Özer ve beraberindeki heyet de Rektör Erdal'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdal, MAHYA yetkililerine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR