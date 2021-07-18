Rektör Erdal'dan TÜDAM'a ziyaret - Son Dakika

Rektör Erdal'dan TÜDAM'a ziyaret

Rektör Erdal\'dan TÜDAM\'a ziyaret
Son Güncelleme: 18.07.2021 17:16

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (TÜDAM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (TÜDAM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya ve Genel Sekreter Prof. Dr. Selami Sezgin'in de yer aldığı ziyarette, Rektör Erdal, TÜDAM'ın geçmiş dönem faaliyetleri ve yeni dönem programları hakkında bilgi aldı.

TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat, Rektör Erdal'a faaliyetler hakkında bilgi vererek ziyaretin anısına Kırgızların ulusal simgesi olan ak kalpak hediyesini takdim etti. Prof. Dr. Polat, "Sayın Rektörüm, TÜDAM'ı ziyaret ederek bizi onurlandırdınız, şahsım ve TÜDAM adına size çok teşekkür ediyorum. Ak kalpak Kırgız inanışlarına göre uğur getirir, size ve Üniversitemize uğur getirmesi dileğiyle bu ak kalpağı takdim ediyorum" dedi.

Rektör Erdal, TÜDAM'ın yürüttüğü bilimsel ve sanatsal etkinlikler ile ülkemizin Türk dünyasıyla olan ilişkilerini güçlendirme vizyonuna büyük katkı sağladığını belirterek Prof. Dr. Polat'a çalışmaları ve anlamlı hediyesi için teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi müzeleri ve atölyeleri Sanat Tarihçisi Habibe Çalışkan'ın rehberliğinde gezildi. TÜDAM yerleşkesinin peyzaj çalışmasına ilişkin gerçekleştirilen bir toplantının ardından ziyaret sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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SON DAKİKA: Rektör Erdal'dan TÜDAM'a ziyaret - Son Dakika
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