Rektör Erdal: "Ekosistemdeki iş birliğini ve gelişimi ileriye taşımalıyız" - Son Dakika

Rektör Erdal: "Ekosistemdeki iş birliğini ve gelişimi ileriye taşımalıyız"

15.04.2021 15:54
Rektör Erdal:

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, üniversitenin grafik-animasyon ve uzaktan öğretim konularında çalışan girişimcilerin ağırlıklı olduğu bir üniversite olduğunu ifade ederek, "Burada yıllardır süregelen ekosistem var.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, üniversitenin grafik-animasyon ve uzaktan öğretim konularında çalışan girişimcilerin ağırlıklı olduğu bir üniversite olduğunu ifade ederek, "Burada yıllardır süregelen ekosistem var. Bu ekosistemdeki iş birliğini ve gelişimi ileriye taşımalıyız" dedi

ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Betül Demircan ve Eren Gönenli ile ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret ettiler.

ATAP A.Ş.'de mart ayında gerçekleşen genel kurul sonrası Metin Saraç başkanlığında oluşan yeni yönetim işleyiş ve strateji planları hakkında görüşlerini paylaşmak ve iş birliklerini artırmak adına ziyaretlerini sürdürüyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi'nin ardından Anadolu Üniversitesi'ni ziyaret eden heyet, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal ile görüştü. Gerçekleşen ziyarette Anadolu Üniversitesi'nde bulunan Türkiye'nin ilk teknoparkı yanı sıra öğrenci ve öğretim üyelerinin girişimcilik ekosistemine sağlayacağı katkı ve katılımları görüşüldü.

"İş birliği ve gelişini ileriye taşımalıyız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, yıllardır süregelen ekosistemdeki iş birliğin ileriye taşımaları gerektiğini aktararak, "Anadolu Üniversitesi, grafik-animasyon ve uzaktan öğretim konularında çalışan girişimcilerin ağırlıklı olduğu bir üniversitedir. Burada yıllardır süregelen ekosistem var. Bu ekosistemdeki iş birliğini ve gelişimi ileriye taşımalıyız" dedi.

ATAP A.Ş. ve yeni yönetimine başarılar dileyen Rektör Erdal, üniversite olarak her zaman ATAP A.Ş.'nin yanında olacaklarını söyledi.

"ATAP A.Ş. ekosistemi Türkiye'ye örnek"

ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ise, 4 üniversite ile birlikte 5 teknoparka sahip olan ATAP A.Ş.'nin, Türkiye'ye örnek bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olduğunu söyledi. Saraç yapılacak somut çalışmalarla teknopark kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Teknopark girişimcilerimiz şehrimize ve ülkeye yüksek katma değere sahip yenilikçi ürün geliştirerek katkı sağlamaktadır. Eskişehir'in Ar-Ge gücünün ve altyapısının gelişmesinde, teknoparklarımız büyük katkı sağlıyor. Sayın Rektörümüz Anadolu Üniversite'mizde bulunan teknoparkımız da üniversitenin önemli değerlerinden birisidir. Teknoparkın kapasitesinin ve iş birliğinin arttırılmasına yönelik olarak somut çalışmaları yapmak istiyoruz" ifadelerinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Rektör Erdal: Ekosistemdeki iş birliğini ve gelişimi ileriye taşımalıyız

Anadolu Üniversitesi, Üniversite, Animasyon, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Erdal: 'Ekosistemdeki iş birliğini ve gelişimi ileriye taşımalıyız' - Son Dakika


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