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Rektör Erdal'ın katılımıyla Anadolu Üniversitesi TÜDAM personeli kültür-sanat etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Rektör Erdal'ın katılımıyla Anadolu Üniversitesi TÜDAM personeli kültür-sanat etkinliği düzenlendi

03.10.2021 16:44
Rektör Erdal'ın katılımıyla Anadolu Üniversitesi TÜDAM personeli kültür-sanat etkinliği düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) personeli tarafından bir kültür-sanat etkinliği düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) personeli tarafından bir kültür-sanat etkinliği düzenlendi. TÜDAM müdürü Prof. Dr. Kemal Polat ve Serhan Kansız tarafından organize edilen etkinlikte şiirler okundu, ilahiler, türküler ve şarkılar söylendi; halaylar çekildi, zeybek oynandı; bendir, kanun, bağlama, tambur çalındı, ney üflendi. Tüm personelin sanatıyla ve yeteneğiyle katıldığı etkinlik, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın ve TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Rektör Erdal: " Türkiye'ye örnek olacak çok özel bir program"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Erdal konuşmasına etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Rektör Erdal konuşmasının devamında "Etkinliğin güzelliğinin kaynağı hem Türk dünyasının sesi, sazı, folklorunu sunan bir etkinlik olması hem de bunun tamamının TÜDAM personelimiz tarafından hazırlanması. Hakikaten çok özel bir program olmuş. Bu programı gördüğümde ben de çok heyecanlandım, tabii izlerken çok daha büyük heyecan ve keyif alacağız. Belki de Türkiye'de çok özel bir örnek olacak. Bir merkezin, kendi çalışanlarıyla böyle renkli bir ürün ortaya çıkarması, gerçekten görülesi bir şey. Kemal hocam, yeni yetenekler de keşfetmiş. Onları ilmek ilmek işlemiş, böyle güzel bir performans ortaya çıkmış" diyerek TÜDAM Müdürü Polat'a ve tüm TÜDAM çalışanlarına teşekkür etti.

TÜDAM Müdürü Polat: "Bu farklı bir program çünkü konuk da ev sahibi de bizim personelimiz"

TÜDAM Müdürü Polat ise konuşmasına etkinlikle ilgili bazı bilgiler vererek başladı. Polat konuşmasında, "Bu farklı bir program çünkü şimdiye kadar ki programlarda biz hep hocalarımızı, sanatçılarımızı, bilim insanlarımızı konuk ettik. Bu sefer konuk ettiğimiz kişiler, kendi personelimiz. Arkadaşlarımızın güzel bir performans sergilediğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu programa başlarken sayın Rektörümüze ve bu programlarda bizlere verdiği desteklerden dolayı Anadolu Üniversitesine personelimiz ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. TÜDAM personeli olarak kurumumuza, Eskişehir'imize, ülkemize ve dünyaya hoş bir seda bırakmak istedik. Bütün personelimiz şevkle çalıştılar. Ben fark gözetmeksizin bütün personelimize teşekkür ediyorum ama öncelikle koordinatörümüz Yusuf Uygan'a ve Serhan Kansız'a teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımız bu programda hem şef hem icracı oldu. Artık söz personelimizin. " ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan programda ilk olarak TÜDAM Kültür Merkezi sanat tarihçisi Habibe Çalışkan tarafından tanıtıldı. Halk oyunları gösterisinin icra edilmesiyle devam eden etkinlikte ayrıca şiir dinletisi gerçekleştirildi. Sonrasında seslendirilen türkülerin ardından da ilahiler söylendi ve kanun resitali sunuldu. Kırgızca şarkıların dinlenmesini müteakiben söylenen çeşitli Türkülerin ardından etkinlik halay ve zeybek oynanmasıyla sona erdi.

TÜDAM Kültür-Sanat Etkinliği'ne dileyen herkes youtube. com/anadoluuniv adresinden erişim sağlayabilir.

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Anadolu Üniversitesi, Türk Dünyası, Rektör, Türk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Rektör Erdal'ın katılımıyla Anadolu Üniversitesi TÜDAM personeli kültür-sanat etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rektör Erdal'ın katılımıyla Anadolu Üniversitesi TÜDAM personeli kültür-sanat etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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