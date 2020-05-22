Rektör Erkan'dan iddialara ilişkin açıklama - Son Dakika

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, üniversite yönetiminde yer alan akademisyen İ.E.'nin FETÖ ile yazışmalarının bulunduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.



Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, üniversite yönetiminde yer alan akademisyen İ.E.'nin FETÖ ile yazışmalarının bulunduğu iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Prof. Dr. Erkan, birkaç medya portalının sürekli Şırnak Üniversitesi akademisyenlerini hedef aldığını, kullandıkları dilin de niyetlerini ortaya çıkardığını ifade ederek, "Aydınlık gazetesi basın ahlakını ayaklar altına alarak sürekli akademiye saldırıyor. Kullandıkları dil niyetlerinin ne olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Daire Başkanımızla ilgili yapmış oldukları haberde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edildiğini iddia ettiler. Çok hassas bir konu olduğu için daire başkanını açığa aldım. Bunu da haber yaptılar, başlık 'Atatürk'e hakaret eden daire başkanı görevden alındı' diye. Savcılık soruşturmaları bitinceye kadar bu arkadaşa zulmedildi. Bu haberin iftira olduğu anlaşıldı. Savcılık tarafından konu soruşturulduğunda kendilerine bir ihbar yoluyla gönderilen ekran görüntülerini haber yaptıklarını söyleyip tazminattan kurtuluyorlar. FETÖ soruşturma komisyonlarında aktif görev alan insanlarla uğraşıyorlar. Bu olay ile ilgili savcılık soruşturma başlattı." dedi.



"Hukuken bir kişi suçluluğu ispat edilinceye kadar masumdur." diyen rektör Erkan, sözlerine şöyle devam etti:



"Ancak Aydınlık Haber hiçbir delile dayanmadan peşinen suçlu ilan ediyor. Eğer bu iddiaları doğru çıkarsa ben gereğini yapacağım. Eğer iftira ise siz ne yapacaksınız merak ediyorum. Siz de gereğini yapacak mısınız? Bir akademisyene yapılan haksızlık tüm akademisyenlere yapılan bir tehdittir. Her zaman olduğu gibi en büyük gücümüz haklılığımızdır. Akademiye itibar suikastı yapmak isteyenler amacına ulaşamayacaklardır. Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik ederim" - ŞIRNAK