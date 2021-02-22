Rektör Göktaş, öğretim üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Göktaş, öğretim üyeleriyle bir araya geldi

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, hastanede görev yapan öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, hastanede görev yapan öğretim üyeleriyle bir araya geldi. FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, üniversite hastanesinde bölümleri gezerek, öğretim üyeleriyle bir araya geldi. Hastanedeki eksikliklerin giderilmesi ve çözümleri noktasında öğretim üyeleriyle görüş alışverişinde bulunan Rektör Göktaş, bu kapsamda Anestezi, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Göğüs Cerrahisi, Kalp Damar Cerrahisi, Psikiyatri, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, Göz, Üroloji, Çocuk Cerrahisi, Patoloji, Ortopedi ve Plastik Cerrahi Anabilim Dalları'nı ziyaret etti. Rektör Göktaş'a, ziyaretlerinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Üstündağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze ile Hastane Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz eşlik etti. - ELAZIĞ

Son Dakika

Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "PKK ile kol kolayız" mesajı veren ABD'li komutana tepki: Bu nasıl müttefiklik?

Erling Haaland ve Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e maliyeti 852 milyon euroyu bulacak

Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı

Genç kadının sır ölümü! Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı

Masumiyet'le ekranlara dönecek olan İlayda Alişan'ın eski mesleği ortaya çıktı

Bomba İddia: Meltem Miraloğlu, 62 yaşındaki Amerikalı psikoloğu ile aşk yaşıyor