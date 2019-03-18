Son Dakika Haberleri: Rektör Gönüllü Çanakkale Zaferini Kutladı

Rektör Gönüllü Çanakkale Zaferini Kutladı

1 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, 18 Mart Çanakkale Zaferini kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Rektör Gönüllü Çanakkale Zaferini Kutladı, System.String[]
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, 18 Mart Çanakkale Zaferini kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Bundan 104 sene evvel 18 Mart 1915'te Çanakkale'de kahraman milletin büyük bir destan yazdığını söyleyen Rektör Gönüllü, " Tam teçhizatla gelen işgal güçlerine karşı imkansızlıklar içerisindeyken bile, iman varsa imkan vardır dercesine canını ortaya koyan milletimiz düşmana dur diyerek tarihe Çanakkale geçilmez mührünü vurmuştur.

Öyle çetin zamanlardı ki o zamanlar, ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer idi. Bu sebepledir ki şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şühedadır, bizim vatan toprağımız. Bir hilal uğruna nice güneşlerin battığı yerdir bu kutsal vatan. O gün nasıl çiğnetmediyse namusunu o nesil, sonrasındakiler de çiğnetmeyecektir elbet. Tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet uğrunda birleşen daha nice nesiller yetiştirmek tüm vatanseverlerin en büyük ideali olmalıdır. Canları pahasına bize bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıraları önünde bu gün vesilesiyle bir kez daha saygıyla eğiliyor; tüm şehit ve gazilerimizi büyük minnet, şükran ve hayır dualarımızla yad ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:00 Kaynak: İHA

Adıyaman Üniversitesi, Rektör, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın, 18 Mart'a Özel İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu Hollanda'daki Silahlı Saldırıyla İlgili Şüphelinin Yakınlarından Açıklama: Ailevi Meseleleri Vardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 19:54:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Gönüllü Çanakkale Zaferini Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]