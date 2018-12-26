Son Dakika Haberleri: Rektör Gönüllü'den Mehmet Akif Ersoy'un 82. Ölüm Yıldönümü Mesajı

Rektör Gönüllü'den Mehmet Akif Ersoy'un 82. Ölüm Yıldönümü Mesajı

1 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Mehmet Akif Ersoy'un 82. ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Gönüllü'den Mehmet Akif Ersoy'un 82. Ölüm Yıldönümü Mesajı, System.String[]
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Mehmet Akif Ersoy'un 82. ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Gönüllü, mesajında 27 Aralık, aziz milletin büyük bir mücadeleyle kazandığı İstiklal Savaşını eşsiz mısralarla ebedileştiren milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 82. ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Akif, İstiklal mücadelesinde hak ve hakikat uğruna kalemiyle mücadele vererek milli duyguların harekete geçmesini sağlamış, istiklal ruhunu şiirleriyle kalplere işlemiş ve sözleriyle milli birlik ve beraberlik çağrısında bulunmuştur" ifadelerine yer verdi.

İstiklal Marşının bir daha yazılamayacağını vurgulayan Rektör Gönüllü'nün mesajında, "Mehmet Akif Ersoy, arkasında bıraktığı birçok şiiriyle olduğu kadar, vatan mücadelesine yaptığı katkılarıyla da övgüyü hak eden, vatanı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir kişiliğe sahip olması nedeniyle örnek alınacak bir sevgi ve dava adamı olmuştur. O'nun yazdığı İstiklal Marşı, parçalanmış, darmadağın edilmiş, yok olmak üzere olan bir milletin, yeniden doğuşunun, şahlanışının destanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 82. ölüm yıldönümünü tekrar rahmet ve şükranla anıyorum" denildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:33 Kaynak: İHA

Adıyaman Üniversitesi, Rektör, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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