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Rektör Gönüllü İstiklal Marşının Kabulünü Kutladı

32 dakika önce

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Gönüllü, İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 98. yıl dönümünü kutladı.

Rektör Gönüllü İstiklal Marşının Kabulünü Kutladı, System.String[]
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Gönüllü, İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 98. yıl dönümünü kutladı.

İstiklal Marşının kabulünün 98. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Rektör Gönüllü, "İstiklal Marşımızın büyük şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Savaşında milletimizin ne için savaştığını, hangi duygularla vatanını koruduğunu bu şiirinde çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu nedenle İstiklal Marşımız tarihimizi, milli karakterimizi, milli mücadelenin heyecanını ve duygularını içinde taşıyan, edebiyatımızın seçkin bir örneği olarak kabul edilmiş ve bu tarihi şahlanışın, onur ve gurur mücadelesinin parlak bir anıtı olmuştur. Şanlı bayrağımızla birlikte bağımsızlığımızın en önemli simgelerinden olan İstiklal Marşı, özlü dizeleriyle milletimizi ortak düşünce ve duygularda buluşturmakta, birlik, beraberlik ve dayanışmamızı güçlendirmektedir. Türk milletinin büyük bir fedakarlık ve azimle kazandığı İstiklal Mücadelesini en yüksek duygularla anlatan ve Türkiye Cumhuriyetinin temellerini inanç, mücadele, birlik ve beraberlik harçlarıyla yükselten İstiklal Marşımız, Türk milletinin var olma mücadelesini ve başarma gücünü ebedileştirmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin milli marşı ve milli düsturu olan İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 98. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, milli mücadelenin Büyük Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, bütün milli mücadele kahramanlarımızı ve bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:53 Kaynak: İHA

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