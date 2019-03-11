Rektör Gül, Zerzevan Kalesinde İncelemede Bulundu

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Çınar ilçesindeki tarihi Zerzevan Kalesinde inceleme yaptı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Çınar ilçesindeki tarihi Zerzevan Kalesinde inceleme yaptı.



Beraberinde senato üyeleriyle kaleye gelen Gül, kazı ekibi başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'dan Turist Karşılama Merkezi ve Arkeopark çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.



Gül yaptığı konuşmada, Zerzevan Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle çalışmaların 12 ay boyunca devam edeceğini belirterek, "Diyarbakır'ın tanıtımı için bu çalışmalar çok önemli. Kazı çalışmaları üniversitemizin arkeoloji ve mimarlık bölümü öğrencilerine de staj olanağı sağlıyor. Ayrıca mezun olanlar için de önemli bir istihdam oluşturuyor." dedi.



450 bildiri sunulacak



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptıkları işbirliği sayesinde 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumunun 17 - 21 Haziran'da Diyarbakır'da gerçekleştirileceğini vurgulayan Gül, "Üniversitemizin ev sahipliği yapacağı sempozyum süresince Türk ve yabancı bilim insanlarınca gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve arkeometrik çalışmalara ilişkin yaklaşık 450 bildiri sunulacaktır." ifadesini kullandı.



Doç. Dr. Coşkun ise kalenin bu yıl çok sayıda tur şirketi tarafından gezi programına dahil edildiğini ifade ederek, "2018 yılında kaleyi 352 bin kişi ziyaret etti. 2019 yılında yaklaşık 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz." diye konuştu.



- Zerzevan Kalesi



Askeri yerleşim antik yol güzergahında, 124 metre yükseklikteki kayalık bir tepenin üzerine kurulan Zerzevan Kalesi, Amida ile Dara arasında stratejik bir noktada yer alıyor. Yerleşim konumu itibarıyla bütün vadiye hakim, antik ticaret yolu üzerinde, geniş bir alanı kontrol altında tutan, stratejik bir Roma sınır garnizonu olan kale aynı zamanda Roma-Sasani arasındaki büyük mücadelelere de sahne oldu.



Roma'daki ismi "Samachi" olan yerleşimin ilk inşa edildiği dönem kesin olmamakla birlikte devam eden kazılarla kesin sonuçlara ulaşılacak. Yerleşimin surları ve yapıları Anastasios I (M.S. 491-518) ve Justinianos I (M.S. 527-565) dönemlerinde onarılarak, bazıları ise yeniden inşa edilerek mevcut son haline getirildi.



M.S. 639'da İslam orduları tarafından bölgenin fethine kadar yerleşim kullanıldı ve önemini sürdürdü. Zerzevan Kalesi'nde yapılacak uzun süreli kazı çalışmaları ile bölgenin Roma dönemine ışık tutulacak.

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