Rektör Gür'den 8 Mart Kutlaması

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türk kadınının sevgi, şefkat ve özverinin simgesi olduğunu belirtti.

Türk kadınının tarihin her döneminde ülkenin kaderinde önemli rol üstlendiğini belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, mesajında, "Vatanımızın bağımsızlığı ve özgür yaşaması uğruna, her türlü yokluğa ve olumsuzluğa rağmen Kurtuluş Savaşı ve diğer bütün mücadelelerimizde gösterdiği cesaret ve gayret ile tarihte onurla yerini alan Türk kadını, ülkesinin gelişmesi ve kalkınması için de büyük bir fedakarlık göstermiş, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir' sözünde olduğu gibi ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın her alanında önemli roller üstlenmiştir" ifadelerini kullandı.



Annelerin özveri simgesi olduğuna da dikkat çeken Rektör Gür'ün mesajında, "Bu duygu ve düşüncelerle sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi, gönlümüzün her daim en kıymetli yerinde olan başta şehit ve gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" denildi. - GAZİANTEP

