Rektör Gür'den ABD Senatosuna kınama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Gür'den ABD Senatosuna kınama - Son Dakika

Rektör Gür'den ABD Senatosuna kınama

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi senatosu, ABD Senatosu 1915 yılında Birinci Dünya Savaşı esnasında yaşanan olayları Ermeni soykırımı olarak tanıyan yasa tasarısını onaylamasına kınama mesajı yayımladı.

Rektör Gür'den ABD Senatosuna kınama, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi senatosu, ABD Senatosu 1915 yılında Birinci Dünya Savaşı esnasında yaşanan olayları Ermeni soykırımı olarak tanıyan yasa tasarısını onaylamasına kınama mesajı yayımladı.


ABD'de Türkiye'yi çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya bırakmak amacıyla 30 Ekim 2019 tarihinde ABD Kongresinin Alt Meclisi Temsilciler Meclisinde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin yasa tasarısı büyük bir çoğunlukla onaylanmıştı. Bu siyasi tavrın ardından 13 Aralık 2019 tarihinde de ABD Kongresinin üst kanadı olan ABD Senatosu 1915 yılında Birinci Dünya Savaşı esnasında yaşanan olayları Ermeni soykırımı olarak tanıyan yasa tasarısını onaylamasına Gaziantep Üniversite'si senatosundan kınama tepkisi geldi.


Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Türkiye'yi, yaptırım uygulamakla tehdit eden bu kararlar; ABD-Türkiye ilişkisini önemseyen herkes için endişe verici olduğu gibi bu ve benzeri tavır ve davranışlar ülkemizin her alandaki mücadele azmini ve kararlılığını da asla etkileyemeyecektir. Bu gibi kararlar iki ülke arasındaki kadim ilişkileri tehdit etmekle kalmayıp bu ilişkilere zarar da verecektir. Öte yandan alınan bu kararlar tarihi mesnedden yoksun, hiçbir hukuki zemini olmayan sadece ABD'deki Ermeni lobisi ve Türkiye aleyhtarı çevreleri memnun etmeye yönelik tamamen siyasi bir adım olmanın ötesinde bir anlam da taşımamaktadır. ABD Senatosunca kabul edilen bu kararı ve ayrıca Türkiye'nin, bölgesindeki oynadığı etkin ve caydırıcı rolünü kabullenemeyenlerin ve tarihi siyasete alet edenlerin utanç verici bir kararı olarak görmekteyiz. Söz konusu Senatoda alınan bu kararın bizim ve Türk Milletinin nezdinde hiçbir geçerliliği ve hükmü bulunmadığını ve Gaziantep Üniversitesi Senatosu olarak bu kararı temin ettiğimizi kamuoyu ile paylaşırız" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Amerika Birleşik Devletleri, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Filipinler'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD, teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç gönderdi Gaziantep Kayserispor'u farklı geçti Beyaz tayt giyen Jennifer Lopez, kusursuz fiziği ile hayran bıraktı

Son Dakika Haberleri
19:46 Adıyaman'da petrol tankındaki yangın korkuya neden oldu - Son Dakika
19:45 Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
19:43 Erdemli'de domuz avında kazaen vurulan genç öldü - Son Dakika
19:42 Hindistan'da "Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik" karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika
19:38 Özel Hareket Bölge Başkanlığı binasına 2020'de başlanılıyor - Son Dakika
17:36 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 5 metre, ekipler vatandaşları uyarıyor - Son Dakika
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 19:47:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Gür'den ABD Senatosuna kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]