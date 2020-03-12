Rektör Gür'den İstiklal Marşı kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Gür'den İstiklal Marşı kutlaması - Son Dakika

Rektör Gür'den İstiklal Marşı kutlaması

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İstiklal Marşı'nın tarihten silinmek istenen bir milletin, hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını anlatan, milli gururumuzun ve yüce milletimizin tarih ve medeniyet sahnesindeki duruşunun tarihi bir belgesi olduğunu belirtti.

Rektör Gür'den İstiklal Marşı kutlaması, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İstiklal Marşı'nın tarihten silinmek istenen bir milletin, hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını anlatan, milli gururumuzun ve yüce milletimizin tarih ve medeniyet sahnesindeki duruşunun tarihi bir belgesi olduğunu belirtti.


Rektör Gür, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, "Türk Milleti'nin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Meclisi Tarafından kabul edilişinin 99. yıl dönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunun yaşandığını belirterek şu görüşleri dile getirdi: "Engin vatanseverliğiyle ve milli mücadele ruhuyla bütün nesillere örnek olan, ölümsüz eserleri, idealleri, geleceğe ışık tutan fikirleriyle devleşen şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı istiklal Marşımız; tarihten silinmek istenen bir milletin, hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını anlatan, milli gururumuzun ve yüce milletimizin tarih ve medeniyet sahnesindeki duruşunun tarihi bir belgesidir. Şanlı Türk bayrağımız ile birlikte bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın sonsuza dek, göğsümüzü kabartarak haykırdığımız ortak sesimiz, birliğimizi ve dirliğimizi pekiştiren ortak irademiz olmaya devam edecektir.


Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin milli marşı ve milli simgemiz olan İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 99. Yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu güzel vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, yazdığı bu müstesna marşı milletine ve ordusuna armağan eden vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Rektör, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:22 Kaynak: İHA
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