Rektör Gür'e kültür dünyasından önemli ziyaretler

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin ve UNESCO Türkiye Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü makamında ziyaret etti.



Gaziantep Üniversitesi'nin (GAÜN) ev sahipliğinde düzenlenen, Türk Dil Kurumu ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından destekleriyle iki gün sürecek Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri Çalıştayı öncesinde Rektör Prof. Dr. Ali Gür'ü makamında ziyaret eden TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M.Öcal Oğuz ve başkan vekilleri, GAÜN ile ilgili bilgi aldı.



Rektör Gür, üniversite olarak başta yüksek öğrenim çağındaki Suriyeli gençler olmak üzere önemli konularda sorumluluk üstlenildiğini vurguladı. Prof. Dr. Gür, "Türkiye'nin üç dilde eğitim yapan tek üniversitesi olan üniversitemiz, Türkiye'nin diğer üniversitelerine de örnek olan birçok projeye imza atmaktadır. Dünyanın 104 ülkesinden 4 bin 200 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitemiz, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da gerekli sosyal sorumluluklarını yerine getirecektir" dedi.



Gaziantep'in UNESCO'nun Geliştirici Şehirler Ağı'na dahil olduğunu belirten konuklar ise, "Bu kentin en büyük devlet üniversitesi olan Gaziantep Üniversitesi'nin gerek geçmişte gerçekleştirdiği çalışmalar, gerek bu gün düzenlenen etkinlik, gerekse önümüzdeki günlerde yapılacak olan 'Dünya Göç ve Mülteci Kongresi' ile yaptığı hizmetler taktire şayandır. Bu önemli çalışmalarınızdan dolayı sizi kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP