Rektör İbrahim Taş, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Rektör İbrahim Taş, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı - Son Dakika

Rektör İbrahim Taş, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Sakarya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı.

Rektör İbrahim Taş, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Sakarya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı.


Üniversitelerin sahip olduğu bilimsel ve akademik birikimlerini bir araya getirerek ortak çalışmalar yapmak, ortak lisansüstü programlar açmak, ön lisans ve lisans öğrencileri ile öğretim elemanlarının karşılıklı değişimini desteklemek amacıyla kurulan Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği dönem toplantısı Sakarya Üniversitesi'nin Rektörlük Senato Salonu'nda yapıldı.


Birlik üyesi üniversiteler arasındaki eğitim-öğretim faaliyetleri, ilmi araştırma ve bölgesel kalkınma gibi gündeme gelen birçok konu hakkında görüş alışverişinde ve planlamalarda bulunularak iş birliği imkanlarının ve ortak çalışma alanlarının daha da geliştirilmesi konusunda istişarede bulunuldu.


Toplantıya; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ın yanı sıra Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilay Coşgun katıldı. - BİLECİK

Batı Karadeniz, İbrahim Taş, Sakarya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:12 Kaynak: İHA
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