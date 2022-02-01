Rektör ile üniversitelilerin 'kar topu savaşı' - Son Dakika

Rektör ile üniversitelilerin 'kar topu savaşı'

ANKARA Üniversitesi'nde düzenlenen 'kar topu savaşı' etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar da öğrencilerin attığı kar toplarının hedefi oldu.

Ankara Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'kar topu savaşı' etkinliğine, üniversite öğrencilerinin yanı sıra öğretim üyeleri ve gençlerin aileleri katıldı. Üniversitenin Güneş Meydanı'nda yapılan etkinlikte, katılımcılara salep, çay ve tatlı ikram edildi. Öğrenciler, kar üzerinde halaylar çekerek, çeşitli oyunlar oynadı, birbirlerine kar topu attı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte öğrenciler, keyifli anlar yaşadı. Etkinlik alanına gelen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da öğrencilerle kar topu oynadı. Alanda yürüyen Ünüvar, öğrenciler tarafından atılan kar toplarının hedefi oldu. Gözlüğüne kar topu isabet eden Ünüvar, elindeki kar topunu bırakarak "Savaşı kaybettim" dedi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Kar uzun süredir yolunu beklediğimiz bir şeydi. Geçen haftadan beridir Ankara'ya çok güzel kar yağdı. Güneş Meydanı bizim en değerli meydanımızdır. Öğrencilerimizle en çok buluştuğumuz ortak alanımız. Birçok etkinliğimizi burada yapıyoruz. Burada çok güzel bir kar platformu oluştu. Biz de bunu değerlendirmek istedik ve öğrencilerimizle kar topu savaşı yaptık. Savaşın her türlüsü kötüdür; ancak kar topu savaşı hariç. Bizim çocukluğumuzdan beri geleneksel hale gelen bir oyunumuzdur. Bu inşallah geleneksel hale gelir; ancak bunun için sürekli kar yağması lazım. Gördüğünüz gibi kar topu savaşını öğrencilere karşı kaybettim" diye konuştu.

Görüntü dökümü: Rektör Ünüvar ile röp.Rektörün kartopu oynaması Rektöre kartoplarının çarpması Öğrencilerin kartopu savaşıHalay ve oyunlar

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, -