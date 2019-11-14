Rektör Kalan, Ankara'da bütçeyi görüştü

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Üniversiteye yapılacak yatırımların ele alındığı görüşmede Rektör Kalan, Ağbal'dan bütçe konusunda ALKÜ'ye destek verilmesini talep etti.



Ziyaretin olumlu geçtiğini ifade eden Rektör Kalan, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın Naci Ağbal ile üniversitemiz yatırımları için verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Üniversitemizle ilgili projelerimize dair istişarelerde bulunduk ve destek istedik. Sayın Ağbal'ın desteklerini her zaman yanımızda hissediyoruz. Ev sahipliği ve ilgisi için sayın başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA