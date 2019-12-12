Rektör Kalan'dan, down sendromlu Tuğba'ya iadeyi ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Kalan'dan, down sendromlu Tuğba'ya iadeyi ziyaret - Son Dakika

Rektör Kalan'dan, down sendromlu Tuğba'ya iadeyi ziyaret

6 saat önce

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret eden down sendromlu Tuğba'nın davetini kırmayarak, çalıştığı pastanede ziyaret etti.

Rektör Kalan'dan, down sendromlu Tuğba'ya iadeyi ziyaret, System.String[]

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret eden down sendromlu Tuğba'nın davetini kırmayarak, çalıştığı pastanede ziyaret etti.


Geçtiğimiz günlerde 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında bir grup özel gereksinimli birey ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile bir araya gelmişti. ALKÜ öncülüğünde 2 akademisyen ve 17 gönüllü öğrencinin desteğiyle sürdürülen "Hayallere Hayat Veren Gençler" isimli proje tanıtılarak karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmuş, Rektör Kalan özel gereksinimli misafirleri ile ilgilenmişti.


Ziyarette down sendromlu Tuğba, servis elemanı olarak çalıştığı pastaneye Rektör Kalan'ı davet ederek misafir etmek istediğini söylemesi üzerine Rektör Kalan en kısa zamanda kendisini ziyaret edeceğini dile getirmişti. Bunun üzerine çok geçmeden Kalan, Tuğba'nın davetini kabul ederek, kendisini çalıştığı pastanede ziyaret etti. Ziyaretten çok mutlu olduğunu söyleyen Tuğba, Kalan'a ikramda bulundu. Ziyarette, Tuğba'nın, azim ve çalışkanlılığının tüm insanlara engelli bir birey olmanın hayatı yaşamak için engel olmadığının bir kanıtı olarak gösterilebileceğini vurgulayan Kalan, özel gereksinimli bireylerin de toplumun bir parçası olduğunu söyledi.


ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan bu bağlamda Tuğba'ya iş imkanı sağlayan iş yerinin de örnek bir davranış gösterdiğini belirterek bu farkındalığın giderek yayılması gerektiğinin altını çizdi.


Ziyaretin sonunda Rektör Kalan ev sahibi Tuğba ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:22 Kaynak: İHA
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