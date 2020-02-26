Rektör Kalan genç meslektaşlarını dinledi - Son Dakika
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Rektör Kalan genç meslektaşlarını dinledi

6 saat önce

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, üniversite bünyesinde çalışan Araştırma Görevlisi akademisyenler ile bir araya geldi.

Rektör Kalan genç meslektaşlarını dinledi, System.String[]

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, üniversite bünyesinde çalışan Araştırma Görevlisi akademisyenler ile bir araya geldi.


ALKÜ Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen buluşmada Rektör Kalan, akademisyenlerin görüş ve beklentilerini dinleyerek gerek ALKÜ adına gerek kendi çalışmalarına yönelik fikir alışverişinde bulundu. Araştırma Görevliliğinin çok zor bir görev olduğunu ifade eden Rektör Kalan, kendisinin de bu yollardan her akademisyen gibi geçtiğini belirterek " Mesleki hayatınızdaki yürüdüğünüz yolda neler yaşadığınızı, ne gibi zorluklarla karşılaştığınızı bizler de gayet iyi biliyoruz. O yüzden sizleri çok iyi anlıyoruz" dedi. Araştırma Görevliliğinin zorluklarının yanı sıra önemli fırsatları da barındırdığını ifade eden Rektör Kalan, işin mutfağında yetişmenin çok büyük avantajlarının olduğunu söyledi. Toplantıya katılan araştırma görevlisi akademisyenlere mesleklerine yönelik tavsiyelerde de bulunan Rektör Kalan; "Akademisyenlik evet zordur ama bir mesleğin ötesindedir. Akademisyenlik bir yaşam tarzıdır. Dolayısılığıyla sizlerden beklentimiz bunu bir yaşam tarzı haline getirebilmenizdir" diye konuştu. Bu süre zarfında kendilerine daha fazla yatırım yapmaları konusunda uyarılarda da bulunan Rektör Kalan, bu yatırımları çeşitli burs imkanlarıyla yurt dışında eğitimlere katılarak donanımı arttırmak olarak nitelendirdi.


Yapılan akademik çalışmalarında yönetim olarak, her türlü desteği ve elde bulunan imkanları kendilerine sunma gayretinde bulunduklarını ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, her konuda kendilerine kapılarının açık olduğunu söyledi. Toplantıya katılan genç akademisyen araştırma görevlileri, Rektör Kalan'ın kendilerine yönelik gerçekleştirdiği toplantıda dilek ve beklentilerini dinlemesinden dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
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