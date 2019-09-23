Son Dakika Haberleri: Rektör Kalan, öğrencilerle yemek kuyruğunda
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Rektör Kalan, öğrencilerle yemek kuyruğunda

1 saat önce

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, öğrencilerle öğle yemeğinde buluşup sohbet etti.

Rektör Kalan, öğrencilerle yemek kuyruğunda, System.String[]

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, öğrencilerle öğle yemeğinde buluşup sohbet etti.


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ALKÜ Yaşam Merkezi'nde öğrencilik yıllarını hatırladı. Rektör Kalan, yemekhaneye yaptığı ziyarette öğrenci sırasına girerek kendi yemeğini aldı ve yemeğini öğrencilerle birlikte yiyerek, onlarla sohbet etti. - ANTALYA

Rektör, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:15 Kaynak: İHA
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