Rektör Kalan, öğrencilerle yemek kuyruğunda
1 saat önce
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, öğrencilerle öğle yemeğinde buluşup sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:15 Kaynak: İHA
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, öğrencilerle öğle yemeğinde buluşup sohbet etti.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ALKÜ Yaşam Merkezi'nde öğrencilik yıllarını hatırladı. Rektör Kalan, yemekhaneye yaptığı ziyarette öğrenci sırasına girerek kendi yemeğini aldı ve yemeğini öğrencilerle birlikte yiyerek, onlarla sohbet etti. - ANTALYA
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