Rektör Kapu'ya bir destekte Başkan Çalkın'dan geldi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Rektör Kapu'ya bir destekte Başkan Çalkın'dan geldi - Son Dakika

Rektör Kapu'ya bir destekte Başkan Çalkın'dan geldi

6 saat önce

Kars'ta bazı internet haber sitelerinde yayımlanan "Kars'ın Süpermen Rektörü" başlıklı habere tepkiler sürüyor.

Rektör Kapu'ya bir destekte Başkan Çalkın'dan geldi, System.String[]

Kars'ta bazı internet haber sitelerinde yayımlanan "Kars'ın Süpermen Rektörü" başlıklı habere tepkiler sürüyor.


Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'ya destek veren AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, "Yöneticileri ve kurumları eleştirebilirsiniz, eleştirilerinizi gazetecilik adabında yapabilirsiniz. Ancak kişilerin onurlarıyla oynamamak şartıyla. Kars edebin ve saygının şehridir. Edebimizi ve saygımızı kaybetmeden şehrimize hizmet etmeliyiz" dedi.


Başkan Çalkın, Rektör Prof. Dr. Kapu'nun yanında olduklarını belirterek, bu tür karalamalarla bir yere varılamayacağına dikkat çekti. - KARS

Kafkas Üniversitesi, AK Parti, Rektör, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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