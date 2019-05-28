Rektör Karabulut, iftarda ve sahurda öğrenci yurtlarını ziyaret etti

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, iftar saatinde KYK Beydağı Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek, burada iftarını öğrencilerle birlikte açtı. Rektör Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerle birlikte sıraya girerek yemek aldı.

Öğrencilerle sohbet eden, sorun ve talepleri dinleyen Rektör Prof. Dr. Karabulut, öğrenci yurtlarının geçmişe göre çok iyi bir noktada olduğunu ifade ederek, öğrencilerden özellikle boş vakitlerinde dijital dünyadan uzaklaşarak kitap okumalarını, sosyal ve kültürel etkinliklere katılmalarını istedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, sahurda ise KYK Battalgazi Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.Yurt bahçesinde kız öğrenciler tarafından karşılanan Rektör Prof. Dr. Karabulut, yurt yönetimini öğrenciler için hazırlamış olduğu sahur programına katıldı.

Öğrencilerle birlikte sıraya girerek sahur yemeğini alan Rektör Prof. Dr. Karabulut, burada öğrencilerle sohbet etti. Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Bizler sizler kadar şanslı değildik, ama bizden öncekileri de bizlere bunu söylüyordu, 'Sizler kadar şanslı değiliz' diye.Her geçen gün çok daha güzelliklerle karşılaşıyoruz. Dijitalleşme denen şu cep telefonu ve bilgisayar çağı gün geçtikçe ilerliyor.Sizlerden telefonlarınızı bir kenara bırakmanızı istiyorum.Kendi çocuklarıma da hep söylüyorum, öğrencilerimde ders verdiğim süreç içerisinde söylüyordum; kitaba dokunmak çok önemli, kitap okuyun. Derslerinize kitap üzerinden çalışarak hazırlanın." dedi.

Öğrencilerden mutlaka aldıkları eğitimin yanında kendilerini farklı ve özellikli kılacak alanlarda da uzmanlaşmalarını, kariyer sahibi olmalarını tavsiye eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Ne kadar çok farkındalığınız olsa o kadar çok önde oluyorsunuz. Ne olursa olsun sizden bir tek ricam;özbenliğinizi asla kaybetmeyin, milli değerlerinizi kaybetmeyin, inancınızı hiç kaybetmeyin. İnandığınız kadar inanıyorum ki hepiniz en güzel yerlere geleceksiniz. Hepiniz pırıl pırıl gençlersiniz,sizlerden ricam birbirinizi çok sevin,birbiriniz asla ve asla rakip göremeyin. Sizler birlikte güzelsiniz. Sizleri çok seviyorum, bir sıkıntınız, bir derdiniz olursa her zaman yanınızda olduğumu, bizim öğrencimiz olun başka okulun olun,hiç fark etmez,her türlü yardımınızda yanınızda olacağımı söylemek istiyorum. Bir anne, bir abla, bir hoca öyle görün beni." şeklinde konuştu.

Yurtta öğrencilere yönelik olarak Semazen gösterisi,Aşuk ile Maşuk gösterileri de gerçekleştirildi.