Rektör Karabulut, Kadın Muhasebecilerle Buluştu

Beydağı Vergi Dairesi Müdürü Yasemin Algan, Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürü Ebru Ayhan, Kadın serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin katıldığı etkinlikte konuşan Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nuh Boyraz, Odalarının 483 faal üyelerinin olduğunu ve bunun 80'inin kadın üye olduğunu belirterek, "Kadınlar artık evinin hamurunu yoğurmuyor, bu ülkenin kalkınmasın akaktı sağlamak için bu ülkenin hamurunu yoğuruyor. Kadınlarımız artık evinin vazifesini yapmıyor, bu ülke için de vazife de bulunuyor. Kadınlarımız başarılı olduklarında işyerlerinde mali müşavir,kadınlarımız başarılı olduklarında vergi dairelerimizde müdürümüz, kadınlarımız başarılı olduğunda üniversitelerimizde rektörümüz oluyorlar.Biz bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Bu etkinliği Malatya'mızın kadın rektörü ile kadın muhasebecilerimizi anlamlı günün anısına bir araya getirmek istedik. Katılımlarından dolayı rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a teşekkür ediyorum. Üniversitemiz ve Odamız işbirliği içinde Malatya'mız ve ülkemiz için ortak çalışmalarda bulunacaktır." dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, kadın serbest muhasebeci ve mali müşavirlerle bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Eskiden elinin hamuru ile erkek eşine karışma, derlerdi. Ama görüyorum ki, Malatya'da serbest muhasebeci ve mali müşavirler arasında da kadınlarımız çok önemli bir sayıya ulaşmış. Böylesine bir tablo ile bir arada olmaktan dolayı ayrıca çok mutlu oldum."İfadelerini kaydetti.

Türkiye'de devlet üniversitelerinde kadın rektör sayısının 6 olduğunu, vakıf üniversiteleri ile birlikte bu sayının 18 olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Malatya Turgut Özal Üniversitesinin müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan verdiğinde, 'Merhum Özal'ın ismini memleketi Malatya'da yaşatacağız' demişti.Üniversitemiz Malatya'nındır ve kapımız her zaman sizlere açık. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Yeni bir üniversite olmamız hem Malatya'yı güçlendiriyor, hemde sizlerin varlığı daha çok güçlendiriyor.Her şeyden öte bizim amacımız bilime katkı sunmaktır.Ama uluslararası camiada üniversitelerin başarısı artık akademisyenlerin girişimcilik ruhu ile katkı sunması da dikkate alınıyor" ifadelerini kaydetti.

Acı kayısı çekirdeğinden yaptığı besleme ekstresinin kansere karşı kullanılmasında çok önemli sonuçların çıktığını belirten rektör Prof. Dr. Karabulut, "Çalışmalarımız devam ediyor.Önümüzdeki günlerde, Malatyalılarında katkısı ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi ürünlerini piyasaya süreceğiz.Ürünlere Malatyalıların sahip çıkacağına inanıyorum.Biz aynı zamandatarım üniversitesiyiz, aynı zamanda geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda başarıl bir üniversite olacağımıza inanıyorum."şeklinde konuştu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne bağlı 8 tane Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Mesleki eğitimin önemini biliyoruz. Şuanda mesleki istihdamla ilgili Cumhurbaşkanlığımızın, bakanlığın ve YÖK'ün çok ciddi çalışmaları var. Mesleki eğitim alanında en zengin üniversitelerden biriyiz. 8 Meslek Yüksekokulumuzun bulunması bizim için ilk zayıf yönümüz olarak algılanabilir, ama bizim güçlü yanımızdır diye düşünüyorum." dedi.

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nuh Boyraz, günün anısına Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a plaket takdim etti.