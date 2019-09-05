Rektör Karabulut, Malezya heyetini kabul etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) RektörÜ Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un, İslami İlimler Fakültesi bünyesinde açılan Arapça bölümü için kente gelen Malezya heyetini makamında kabul ettiği bildirildi.

AİÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Karabulut, Malezya Sultan Zeynelabidin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Malezya Terengganu Eyaleti Dini Okullar Temsilcisi Dr. Ahmad Fauzi Hasan, Başakşehir Arapça ve İslami İlimler Akademisi Genel Sekreteri Esad Shemshi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı İsam Ali ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette, İslami İlimler Fakültesi bünyesinde açılan Arapça bölümünde öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili konuları görüşüldü.

Karabulut, ziyarette yaptığı konuşmada, Arapça Bölümü ile üniversitenin yabancı dil öğretimindeki ağırlığının daha da artacağını belirterek, heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Dr. Ahmad Fauzi Hasan da Malezyalı öğrencilerin Ağrı'da öğrenim görecek olmalarından dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Karşılıklı plaket ve hediyelerin verilmesi ile sona eren ziyaret sonrası Malezya heyeti, merkezi yerleşkedeki İslami İlimler Fakültesi ile sosyal donatıları gezdi.