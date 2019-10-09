Son Dakika Haberleri: Rektör Karabulut öğrencilerle buluştu
Son Dakika Güncel Rektör Karabulut öğrencilerle buluştu

Rektör Karabulut öğrencilerle buluştu

28 dakika önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, öğrenciler ile bir araya geldi.

Rektör Karabulut öğrencilerle buluştu, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, öğrenciler ile bir araya geldi.

Üniversitenin Nezahat Çeçen Konferans Salonu'nda Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen oryantasyon programına, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Karabulut, burada yaptığı konuşmada, meslek yükse kokulu bünyesindeki Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programlarında verilen eğitimlerle, teknolojinin en uç noktasında yer alan bir bilim dalı olan havacılık sektöründeki gelişmelerin öğrencilere aktarıldığını belirtti.

Öğrencilere eğitim gördükleri sürede üniversitenin tüm imkanlarından yararlanmaları gerektiğini söyleyen Karabulut, şunları kaydetti:

"Genç bir üniversite olmamıza karşın sahip olduğumuz bilimsel, sosyal, kültürel ve fiziki alt yapı ile öğrencilerimizi büyük azimle yarınlara hazırlamaktayız. Ülkemizin her alanda kendini gösteren gelişimine öğrencilerimizin de katkıda bulunması için en iyi imkanları sunmaya çalışıyoruz. Gençler de üniversitenizin sunduğu imkanların yanı sıra kişisel gelişiminizi daha da artırarak geleceğe emin adımlarla yürüyebilir."

Karabulut, program sonrası Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu'nun yeni yerleşkesini gezip öğrencilerle sohbet etti.

Rektör, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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