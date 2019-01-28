Rektör Karabulut, Sağlık Projelerini Bakan Koca'ya Aktardı

Rektör Prof. Dr. Karabulut, ziyaret ettiği Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya, Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından çalışmaları başlatılan sağlık projeleri başta olmak üzere Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, açı kayısı çekirdeği başta olmak takviye gıda üretimi ile ilgili projeler ve hedefleri hakkında bilgi sunumunda bulundu.

Sağlık Bakanı Dr. Koca, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin projelerine her zaman sahip çıkacaklarını ve destek sağlayacaklarını ifade etti.

Ziyaret sonrası değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya Malatya'ya ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne ilgisi ve destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin üzerinde çalıştığımız ve henüz kamuoyu ile paylaşmadığımız çok sayıda sağlık projesi bulunmaktadır. Üniversite olarak; ülkemizin, bölgemizin, milletimizin ve Malatya'mızın ihtiyacı olan hizmetleri bilimsel olarak sunmanın ve gerçekleştirmenin gayreti ve amacı içindeyiz. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 ideal ve hedefleri, Malatya Turgut Özal Üniversitesi için belirleyici hedeftir." İfadelerini kaydetti.