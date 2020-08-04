Rektör Karabulut'tan hastane ziyareti - Son Dakika

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, sağlık personeli, hastalar ve hasta yakınları ile bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut'a Başhekim Yardımcılar Uzm. Dr. Leman Acun Delen ve Uzm. Dr. Hülya Aladağ da eşlik etti.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi loğusa servisinde doğum yapan anneleri ve refakatçilerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti. Göz aydınlığı dileyen Rektör Karabulut, hastalara dezenfektan hediye edip, çikolata ikram etti.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin ardından Acil Servisi de ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, acile başvuran hastaların ve sağlık çalışanlarının geçmiş Kurban Bayramlarını tebrik ederek kolaylık ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sağlık personelinin fedakarca görev yaptığını belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Sağlık personelinin fedakarlık destanları yazdığı bir süreci halen yaşıyoruz. Herkesin kaçtığı, yaklaşmadığı uzaklaştığı hastalara sağlık personelimiz el uzatmakla kalmıyor, yüreğini veriyor, sevgisini sunuyor. Bu fedakarlığın farkındayız. O nedenle hastane personelinin moral ve motivasyonunun daha da yükselmesine üniversite olarak katkı ve destek sunacağız" dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, geçtiğimiz günlerde Ankara'da Sağlık Bakanlığı yetkililerini ziyaret etmiş, MTÜ Tıp Fakültesi'nin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni uygulama hastanesi olarak kullanması için protokol imzalamıştı. - MALATYA