Rektör Karabulut'tan İlkokul Öğrencisine Ziyaret

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, okuma yazma öğrenip kendisine tebrik kartı gönderen birinci sınıf öğrencisine okulunda ziyarette bulundu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, okuma yazma öğrenip kendisine tebrik kartı gönderen birinci sınıf öğrencisine okulunda ziyarette bulundu.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karabulut, "Ben Beyza Ağırbaş, Tevfik Memnune Gültekin İlkokulu 1. sınıf öğrencisiyim. Okuma yazmayı yeni öğreniyorum. Sevincimi sizinle paylaşmak istedim. Ayrıca yeni yılınızı tebrik etmek istedim. Sizi sevgiyle selamlıyor, ellerinizden öperim." yazılı kart aldı.



Bunun üzerine öğrencinin sevincine ortak olmak isteyen Karabulut, üniversitenin Sosyal Sorumluluk Topluluğu üyesi öğrencileriyle Beyza'nın sınıfına gitti. Karabulut, yanına oturduğu minik öğrenciyle bir süre sohbet etti.



Topluluk üyeleri, sınıftaki öğrencilere hediye paketleri dağıttı. Prof. Dr. Karabulut da Beyza'dan, hediye ettiği saksıdaki çiçeği, bakımını yaparak büyütmesini istedi.



Öğrencilere seslenen Karabulut, "Sizler de inşallah üniversitelere gelip rektörler, profesörler olacaksınız. Üniversitemizin öğrencileri size manevi abla ve ağabey olacak. Bütün sınıfı üniversiteye bekliyoruz. Bir ihtiyacınız olduğunda, her zaman imkanlarımız ölçüsünde size yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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