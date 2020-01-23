Rektör Karabulut'tan, Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya'ya ziyaret - Son Dakika

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya'yı ziyaret etti.

Kaymakam Vekili Kaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kale Meslek Yüksekokulun daha iyi yerlere gelebilmesi için okulun hazırlayacağı projelere imkanlar ölçüsünde destek vereceklerini söyledi.

Karabulut ise ilçenin kendileri için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, ilçedeki Meslek Yüksek Okulunun turizm ve otel işletmeciliği bölümünün geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Meslek Yüksekokulundaki öğrencilerin her türlü barınma, sosyal ve kültürel ortamlarını düzenlemek için üzerlerine düşeni yapacaklarını anlatan Karabulut, yerel yöneticilerin de kendilerine destek vermesini istedi.

Daha sonra Kale Belediye Başkanlığına geçen Karabulut, Belediye Başkanı Murat Koca'yı da ziyaret etti.