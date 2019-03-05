Son Dakika Haberleri: Rektör Karabulut'tan Öğrenci Evine Ziyaret

Rektör Karabulut'tan Öğrenci Evine Ziyaret

1 saat önce

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversitede öğrenim gören öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

Rektör Karabulut'tan Öğrenci Evine Ziyaret, System.String[]
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversitede öğrenim gören öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Karabulut, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin kaldıkları eve sürpriz ziyarette bulunarak çaylarını içti.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünde öğrenim gören Metehan Gök, Sergen Karabulut ve Yusuf Sefa Akgün, Battalgazi ilçesindeki evlerine gelen rektör Karabulut ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feridun Merter'i görünce şaşkınlık yaşadı.

Gaziantep, Adana ve Malatya'nın Akçadağ ilçesinden gelen öğrencilerle bir süre sohbet eden Karabulut, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Göreve başlarken öğrencilerle yaptığı ilk toplantısında "Gözlerim her zaman üzerinizde olacak" diyen Karabulut, öğrencilerle, üniversite, ev ve günlük yaşamları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, zaman zaman evlerde ve yurtlarda kalan öğrencileri ziyaret edeceğini belirterek, "Farkındalık oluşturmak için farklı projelerle ortaya çıkmanız lazım. Derslerinizde başarılı olun. Size umut bağlayan ailelerinizin beklentilerini boşa çıkartmayın. İngilizce'nizi çok iyi geliştirin. Mutlaka kitap okuyun, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunun." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:18 Kaynak: AA

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